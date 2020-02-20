01 Сентября 2020
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Политика Тюменская область
пикет, тюмень, акция (2020) | Фото: ИА Тюменская линия

Не вышли. Инвалиды проигнорировали акцию протеста в Тюмени

"Тюменские инвалиды намерены провести массовый пикет", "Инвалиды Тюмени готовы к голодовке" и тому подобные тезисы разлетались накануне по сети во многих соцсетях, СМИ и блогах тюменцев, передает корреспондент Накануне.RU. Ставший уже одиозно знаменитым инвалид и правозащитник Андрей Романов анонсировал 20 февраля акцию в виде массового пикета на центральной площади Тюмени.

Однако, видимо, после скандального разбирательства на заседании рабочей группы, которая ранее была создана по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, доверие к Романову сильно пошатнулось. Так как инвалиды на объявленную Романовым акцию фактически не пришли.

пикет, тюмень, акция(2020)|Фото: ИА Тюменская линия

Напомним, ключевым вопросом, который обсуждался на заседании рабочей группы в тюменском отделении "Всероссийской организации инвалидов" (ВОИ), стало повышение имущественного ценза. На рабочей группе обратили внимание на то обстоятельство, что у Романова имеется три автомобиля и он, исходя из собственных интересов, он пытается поднять ценз "под себя", а не по разумному основанию. Некоторые даже говорили, что его не волнуют проблемы инвалидов в целом. Звучали упреки в том, что, поскольку Романов не коренной житель региона, то плохо понимает и представляет себе, как обстоят дела в области. Говорили и о том, что активист, мол, цепляется за отдельные случаи с проблемами инвалидов ради пиара, но не доводит их до реального решения.

На встрече Романов заявил, что он не выступает от лица всех инвалидов. Возможно, поэтому, потеряв поддержку среди инвалидов, активный гражданин обратил свое внимание на другую группу - многодетные семьи.

Прошедшая сегодня у памятника Ленина в центре Тюмени акция собрали примерно 20 участников. Инвалидов на этой акции практически не было. На трансляции видно, что только один плакат был про требования инвалидов. Остальные плакаты - требования земельных участков для многодетных семей.

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Не вышли. Инвалиды проигнорировали акцию протеста в Тюмени

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Теги: андрей романов, акция протеста в тюмени, инвалиды



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