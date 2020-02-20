01 Сентября 2020
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тест-система для определения антигена коронавируса (2020) | Фото: правительство Забайкальского края

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами Зеленский отправил в Харьков

Украинский президент Владимир Зеленский сделал официальное заявление о прибытии рейса из китайского Уханя с эвакуированными украинцами. Самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" и, по его словам, после дозаправки полетит в Харьков.

Напомним, самолет долго кружил над Харьковской областью. А во многих регионах Украины идут протесты против размещения у них эвакуированных сограждан.

Зеленский сказал, что самолет долго не мог сесть просто в связи с погодой. При этом несколько граждан не пустили в самолет, так как "у них была немного повышена температура", а в самолете все здоровы. Но должны пройти двухнедельный карантин. Жить они будут в закрытом медицинском центре нацгвардии в Новых Санжарах Потлавской области, где утром уже произошли столкновения протестующих с полицией.

Зеленский пообещал, что это будет наиболее охраняемый объект в стране. И он сочувствует эвакуированным. А опасность не в распространении коронавируса, что он исключает, а в отношении к эвакуированным. В других странах спокойно принимали своих граждан, а украинцы - нет.

"Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера", - признал он, списав все на "старую политику", когда шло разделение на "правильных" и "неправильных" украинцев.

Тем временем тема прибытия самолета из Уханя стала самой обсуждаемой в стране. В основном в возмущенной тональности. Замглавреда издания "Страна" Светлана Крюкова написала, что "наблюдает расцвет человеческого сострадания".

"Весьма символичного в годовщину Майдана... В Обуховском районе [Киевской области] бунт. Жители Киевской и Львовской областей устроили протесты - не пускают в свои санатории. Местные депутаты в поселке Шкло Львовской области даже сессию провели - всех вон! Мы вообще удивительные люди, очень однозначные в своих принципах и эмоциональной симптоматике. Стабильное национальное лицемерие. Когда падает самолет, весь ФБ скорбит черными аватарками по погибшим. А когда речь заходит о живых украинских гражданах, которые хотят вернуться домой, чтобы не умереть, тут включается наше животное самосохранение. А вы на секунду поставьте себя на их место. Поставили? Приятно?" - пишет Крюкова.

Предприниматель в медицинской сфере Алексей Давиденко считает, что "власть превратила эвакуацию здоровых украинцев в вывоз ядерных отходов".

"Мэр Львова Садовой звонил министру здравоохранения - переживает, куда именно везут людей из Уханя. Успокаивает львовян, что пока предмета для паники нет, типа, может, и не во Львов. Депутаты Рады массово протестуют, чтобы украинцев из Уханя не размещали в больницах на территории их округов. Хвастаются прям, что смогли уберечь жителей от приезда украинцев. Многие высшие чиновники настойчиво делают все, чтобы эвакуированных людей не везли в санатории Конча-Заспы и Пущи-Водицы [под Киевом], где живут они сами, их родственники и друзья. Какие ж вы все ущербные. Прокаженные и заразные здесь не они - прокаженные вирусом ущербности все вы... Все [мэры и губернаторы] сидят по норам, как крысы, и надеются, что к ним украинцев не привезут", - эмоционально написал Давиденко, который считает, что местные власти сами должны были пригласить эвакуированных в свои регионы.

Политолог Михаил Подоляк с грустью отмечает, что в этой истории "наш реальный, а не напыщенный патриотизм... соборность и единство".

Российский политолог Сергей Марков напоминает, что Украина стала почти последней страной в мире, которая забрала своих граждан из Уханя.

"Намного позже Бангладеш. Забрала только после того, как граждане Украины по российским телеканалам уже начали умолять Россию забрать их", - написал он, перечислив многочисленные протесты против прибытия сограждан.

"Это одна из лучших иллюстраций катастрофы, случившейся на Украине. Это единственная страна мира, где граждане не хотят принимать на лечение своих сограждан. Где ненавидят своих и боятся их", - подчеркнул Марков.

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Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами Зеленский отправил в Харьков

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Теги: украина, самолет, эвакуация из Китая, Владимир Зеленский



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