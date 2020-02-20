01 Сентября 2020
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Подозреваемые в разбойных нападениях на студентов в Екатеринбурге (2020) | Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге поймали банду разбойников, нападавших на студентов у общаг

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на студентов. Сейчас полицейские ищут жертв злоумышленников.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в феврале в отдел полиции №9 стали поступать заявления от учащихся средних и высших учебных заведений о нападении неизвестных. Молодые люди явно неславянской внешности, применяя насилие или угрожая ножом, отбирали у студентов сотовые телефоны.

Поскольку все нападения были совершены на территории Верх-Исетского района, сыщики решили искать преступников именно там. В итоге 18 февраля в районе дома №15 на улице Репина, недалеко от общежития одного из колледжей, злоумышленники опять пытались похитить телефоны у двух студентов-третьекурсников. Дежурившие неподалеку полицейские не дали этого сделать.

Подозреваемые в разбойных нападениях на студентов в Екатеринбурге(2020)|Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Задержанными оказались трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья: одному из подозреваемых 20 лет, а двое других еще не достигли 18-летия. Все молодые люди нигде не учатся и не работают, ранее не судимы. Позже силовики вышли на след еще двоих участников банды: они были задержаны и доставлены в дежурную часть. Данные молодые люди (оба 2001 года рождения) сами оказались учащимися первого курса.

Возбуждено дело о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция просит пострадавших от их действий обращаться в органы внутренних дел по телефонам (343) 356-42-09 (дежурная часть отдела полиции №9) или 02.

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В Екатеринбурге поймали банду разбойников, нападавших на студентов у общаг

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Теги: разбойники, банда, полиция, студенты, Екатеринбург



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