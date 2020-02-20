В Кургане обрушился кирпичный карниз жилого дома - людей срочно эвакуировали
В Кургане у жилого дома обрушился кирпичный карниз.
Инцидент произошел утром 20 февраля в доме №8 в микрорайоне Керамзитный, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.
Сообщается, что жильцов, которые в это время находились дома, эвакуировали.
Этот жилой дом признан аварийным. В администрации Кургана отметили, что будет разработана проектно-сметная документация и проведены восстановительные работы.
Никто из граждан не пострадал. В квартире, над окном кухни которой обрушился карниз, никто не жил.