01 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
капитальный ремонт (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане обрушился кирпичный карниз жилого дома - людей срочно эвакуировали

В Кургане у жилого дома обрушился кирпичный карниз.

Инцидент произошел утром 20 февраля в доме №8 в микрорайоне Керамзитный, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Сообщается, что жильцов, которые в это время находились дома, эвакуировали.

Этот жилой дом признан аварийным. В администрации Кургана отметили, что будет разработана проектно-сметная документация и проведены восстановительные работы.

Никто из граждан не пострадал. В квартире, над окном кухни которой обрушился карниз, никто не жил.

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В Кургане обрушился кирпичный карниз жилого дома - людей срочно эвакуировали

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Теги: Керамзитный, дом, кладка, карниз, обрушение, Курган



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Развитие сюжета:

Ранее 20.02.2020 14:48 Мск Прокуратура в Кургане начала проверку по факту обрушения карниза дома в Керамзитном

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