В Кургане обрушился кирпичный карниз жилого дома - людей срочно эвакуировали

В Кургане у жилого дома обрушился кирпичный карниз.

Инцидент произошел утром 20 февраля в доме №8 в микрорайоне Керамзитный, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Сообщается, что жильцов, которые в это время находились дома, эвакуировали.

Этот жилой дом признан аварийным. В администрации Кургана отметили, что будет разработана проектно-сметная документация и проведены восстановительные работы.

Никто из граждан не пострадал. В квартире, над окном кухни которой обрушился карниз, никто не жил.