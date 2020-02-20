01 Сентября 2020
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Политика В России Москва
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин поставил ФСБ задачи на 2020 год – безопасность на праздновании 75-летия Победы и внимание к нацпроектам

Владимир Путин выступил на расширенной коллегии ФСБ России в четверг, 20 февраля. Он поставил перед сотрудниками спецслужбы ряд задач.

Например, глава государства назвал приоритетом для работы ФСБ антикоррупционную деятельность по нацпроектам. "Неоднократно говорил уже и повторю снова: мы концентрируем на этом направлении огромные ресурсы, и от вас здесь тоже многое зависит. Но при этом вы не должны мешать работе государственных и коммерческих структур", подчеркнул президент.

Другие направления, которые отметил Путин – пограничная служба и информационная безопасность. По словам президента, ФСБ должна активизировать свою работу по защите компьютерных систем органов власти, банковских организаций, заняться предотвращением компьютерных атак, обеспечить безопасность при развитии технологий 5G и спутниковых коммуникаций.

Что касается пограничной службы, то Путин особо отметил усовершенствование оснащенности границы, которая по итогам 2019 года составила 70%. В 2003 году этот показатель составлял только 10%.

Пограничник задержание незаконная миграция нарушитель границы|Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Отдельно Путин рассказал об антитеррористической деятельности. "В 2019 году предотвращено 34 теракта. Мы с вами отдаем себе отчет, что это такое и какие последствия были бы, если бы вам это сделать не удалось", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что активность зарубежных спецслужб в РФ не снижается, поставил перед ФСБ задачу действовать надежно и эффективно в плане контрразведки. При этом Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге: "Россия будет отвечать коллегам тем же".

Путин поручил ФСБ обеспечить самый высокий уровень защиты во время празднования 75-летия Победы и заявил, что ждет от спецслужбы оперативной работы по пресечению всех призывов к агрессии и насилию.

"Уверен, что вы и впредь будете действовать эффективно, национально и так же надежно", - напутствовал сотрудников спецслужбы ее бывший глава.

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Путин поставил ФСБ задачи на 2020 год – безопасность на праздновании 75-летия Победы и внимание к нацпроектам

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Теги: владимир путин, коллегия фсб, задачи, предотвращение терактов, нацпроекты



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