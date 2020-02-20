Лечившегося от ОРВИ китайца нашли мертвым в Курской области

В Курской области найден мертвым гражданин КНР, которого на днях выписали из больницы после ОРВИ.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, китайца могли убить его соотечественники на бытовой почве.

Кроме того, следствие рассматривает также версию самоубийства. Тело 45-летнего мужчины было обнаружено 19 февраля в комнате общежития в Железногорске.

Установлено, что в этом общежитии, расположенном на закрытой территории предприятия, проживали около 40 граждан КНР.

Ранее информация о смерти китайца, опубликованная в местных СМИ, вызвала резонанс. Власти региона заявили, что погибший не был болен коронавирусом.