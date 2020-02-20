На Ямале на запрещённой технической дороге застряли 17 машин, спасены 19 человек

На участке технологического проезда "РЖД" в 14 км от Ханымея застряли 17 грузовых машин. Они выехали на "зимник" во время сильного ветра со снегом и не смогли ехать дальше. Спасены 19 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Пуровского района.

На неофициальной трассе 18 февраля застряли один внедорожник и 17 автомобилей спецтехники, обслуживающие предприятия топливно-энергетического комплекса. В автомобилях находились 19 работников. О ситуации сообщили "Ямалспасу", на место затора был направлен вездеход "Трэкол". С его помощью удалось эвакуировать двоих пострадавших, остальные от эвакуации отказались. Сотрудники администрации во главе с руководителем муниципалитета всю ночь дежурили на месте пробки.

"Переговорили с каждым водителем и пассажиром. Настоятельно рекомендовали эвакуироваться, но люди отказались. У многих с собой есть вода и еда, кому она была необходима, мы обеспечили доставку", - прокомментировал ситуацию Азат Мектепкалиев.

Утреннее потепление усложнило работу спасателей – снег стал ещё более рыхлым.

"Данная дорога – не автозимник, а технологический проезд. Для безопасности убедительно прошу жителей Ханымея не выезжать на данный участок, а пользоваться существующей асфальтированной дорогой. Да, она длиннее, но она безопасна", - сказал руководитель районного департамента транспорта и систем жизнеобеспечения Андрей Кашин.

19 февраля, по данным РИА Новости, всех пострадавших эвакуировать с дороги. Администрация поселка принимает все возможные меры для решения вопроса по обустройству зимника Ноябрьск – Ханымей. Пока муниципалитет не имеет никаких законных оснований проводить там какие-либо работы.