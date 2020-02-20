Главу ямальского департамента уволили в связи с утратой доверия после подозрений в коррупции

Исполняющий обязанности директора департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Кудрявцев лишился своей должности в связи с утратой доверия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

В настоящий момент обязанности руководителя департамента исполняет Татьяна Черкашина-Святынюк.

Напомним, своего поста Кудрявцев лишился после того, как его обвинили во взяточничестве. Интерес правоохранителей он привлек еще во время работы в Росреестре. Вместе с Кудрявцевым под подозрения в коррупции попали руководитель Кадастровой палаты, и.о. главы ямальского управления Росреестра и еще семь человек.

Двое из них, главы компаний, подозреваются в том, что дали крупную взятку, другие пятеро – в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, действовавшая на территории Курганской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ямала ОПГ через посредников получала взятки от руководителей коммерческих организаций за "решение вопросов" по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрации, снижении кадастровой стоимости. Из десяти фигурантов четверо задержаны. 6 февраля арестован и.о. главы департамента имущественных отношений. Решается вопрос об аресте еще двоих подозреваемых.