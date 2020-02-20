Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавит комиссию по надзору за реализацией нацпроектов

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин поручил правительству подготовить поправки в законопроекты и издать необходимые подзаконные акты, которые упростят процедуры в рамках реализации нацпроектов, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время заседания правительства Мишустин отметил, что многие жалуются на 44-й закон (о госзакупках – прим. ред.), мол, он "сложный, запутанный". "Хочу поручить Антону Силуанову разработать необходимые поправки в законы, которые позволят должны образом организовать все процессы госзакупок в рамках нацпроектов. Контракты на строительство, например, должны заключаться в начале года. Сейчас они заключаются в четвертом квартале – что же мы тогда удивляемся неисполнению бюджета к концу года? До 20 марта жду доклад министерства финансов", - сказал Мишустин.

Мишустин также заметил, что сейчас от одобрения проекта до выхода на стройку может пройти до двух лет. Он назвал эти сроки недопустимыми. Премьер-министр распорядился подготовить необходимые поправки в такие сроки, чтобы Госдума могла их рассмотреть в весеннюю сессию. А вице-премьеру Марату Хуснуллину было поручено возглавить комиссию по контролю за реализацией нацпроектов в регионах.