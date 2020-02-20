В Миассе закрыли карантинный пункт по коронавирусу. Пациентов выписали

В Миассе закрыли карантинный центр по коронавирусу, все пациенты выписаны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, из пункта временного пребывания вывезли 15 граждан КНР. Сегодня были получены их заключительные анализы, все здоровы.

"Таким образом, карантинный центр в Миассе закрыт. Проводится заключительная дезинфекция помещений. Работу в обычном режиме инфекционное отделение начнёт уже этим вечером", - отметили в минздраве.

В настоящий момент в регионе работает только один карантинный пункт – в областном противотуберкулезном диспансере в Металлургическом районе Челябинска. Сейчас там находятся 44 человека.

Напомним, карантинные пункты планировали разместить в корпусах социально-оздоровительных центров "Тополек" в Варненском районе и "Утес" в деревне Ужевка в Сосновском районе, но это решение властей вызвало недовольство жителей, которые вышли на акции протеста. В результате их закрыли. На следующий день губернатор устроил "разбор полетов" представителям ответственных министерств.