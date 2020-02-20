01 Сентября 2020
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Экономика В России
Аварийный мост в Чусовом, девочки, игра (2017) | Фото: утурфо.мвд.рф

В России 7% мостов находится в аварийном и предаварийном состоянии – Дитрих

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на совещании правительства России рассказал о создании подпроекта "Мосты и путепроводы" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По словам министра, сегодня проблема мостов и путепроводов является одной из основных в вопросе ремонта автомобильных дорог, передает корреспондент Накануне.RU. Всего на российских автодорогах насчитывается 71 тыс. мостов и путепроводов, 64 тыс. из них находятся на региональных и муниципальных дорогах. 7% мостов находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Дитрих рассказал, что почти все губернаторы жалуются на состояние мостов в регионах.

"Еще одна проблема – одноуровневые пересечения с железнодорожными путями. Интенсивность работы РЖД выросла, люди ждут у переездов часами", - отметил чиновник.

Он рассказал о создании подпроекта "Мосты и путепроводы" в рамках нацпроекта. Он предусматривает ремонт более 2 тыс. мостов, работы будут проводиться с 2020 по 2024 годы, на эти цели будет направлено 236 млрд руб. Также предусмотрено строительство 170 путепроводов на перекрестках с железными дорогами – на это будет выделено более 143 млрд руб. Источниками финансирования будут федеральный бюджет и часть акцизов, которые будут оставаться в региональных бюджетах. Всего на подпроект планируется за пять лет потратить 379,9 млрд руб.

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В России 7% мостов находится в аварийном и предаварийном состоянии – Дитрих

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Теги: мосты и путепроводы, аварийный мост, евгений дитрих, нацпроекты, ремонт, железнодорожный переезд



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