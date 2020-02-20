В Австралии подтвердили подлинность "утекших" в Сеть документов по делу MH17

Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17.

Как в заявлении пресс-службы федеральной полиции страны, некоторые документы, распространенные на днях платформой Bonanza Media, являются подлинными. Они были подготовлены в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования, сообщает ТАСС.

Напомним, ресурс для независимых журналистов Bonanza Media опубликовал отчет военной разведки Нидерландов для национальной прокуратуры. В нем анализируются данные о положении ЗРК "Бук" в момент катастрофы. Судя по докладу, в зоне, откуда мог быть сбит Boeing-777, не было ни российских, ни украинских установок данного типа.

Нидерландский журналист Макс ван дер Верфф, анализировавший доклад разведки, отмечает, что он был направлен следователям 21 сентября 2016 года – за неделю до пресс-конференции Совместной следственной группы, на которой представители Нидерландов и Украины обвиняли Россию в уничтожении самолета и заявляли, что он был сбит именно "Буком". То есть еще за неделю до пресс-конференции у группы не было никаких данных, указывающих на озвученную ею позже версию.

Также журналисты из Bonanza Media утверждают, что австралийские эксперты Шон Эллис и Тим Джонс, изучая фотографии из соцсетей, на которых, якобы, запечатлена установка "Бук" на территории Донбасса, пришли к выводу о возможном изменении метаданных всех четырех фото, приводящихся в качестве доказательства причастности России. Например, один из снимков на самом деле сделан на сутки раньше, чем гласят его измененные метаданные.

Журналисты намекают и на свою версию катастрофы: якобы, у нидерландского следствия есть свидетельства украинцев, видевших в небе над Донбассом пару украинских истребителей за несколько минут до крушения Boeing-777.