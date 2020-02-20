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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Сургут (2018) | Фото: Накануне.RU

Участники жилищных программ в Югре опять планируют голодовку. Комарова едет в Сургут

Молодые семьи Сургута, участники жилищных программ, намерены 21 февраля объявить голодовку. Участие в протестной акции хотят принять 10 человек, они обещают вести трансляцию на канале в YouTube, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня активистки движения "Мы правы" проводят одиночные пикеты у администрации города.

Они требуют, чтобы "Ипотечное агентство Югры" прекратило судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям, а также выплатить средства тем, кто уже вернул деньги. Также общественники настаивают на оказании матпомощи тем детям, которым были выделены доли в квартирах, купленных в рамках программы, и с чьих родителей сейчас взыскивают компенсацию по процентной ставке.

Как сообщила Накануне.RU омбудсмен Наталья Стребкова, о голодовке известно только из соцсетей - никаких уведомительных документов никто не получал.

"Работа ведется постоянная, начиная с 2017 г. Требования - есть те, которые невозможно удовлетворить, потому что они противоречат нормам федерального законодательства и Бюджетному кодексу", - прокомментировала уполномоченный по правам человека.

В частности, требование вернуть компенсацию процентной ставки было признано незаконным по решению суда.

"Ипотечное агентство проводит проверку. Запрашивают в Росреестр данные о наличии или отсутствии жилья. Была ли данная семья нуждающейся в жилье, на момент постановки на учет? Оказывается, что нет. Как выясняется, Росреестр предоставляет данные, что у этой семьи есть другое жилье - в каком-то другом населенном пункте или даже в пределах Ханты-Мансийского автономного округа, имеется другое жилье. И на дату подачи заявления на постановку на учет, граждане писали своей рукой: "другого жилья на территории автономного округа или РФ не имею". Я сотни таких документов видела", - пояснила Стребкова.

В решениях суда указано, что граждане обманным путем получили компенсации, и суд признает выплаты неправомерными, они подлежат возврату в бюджет Югры. Таких граждан 320 - примерно половина стали участниками других программ. Участники акций протеста требуют деньги из бюджета, чтобы вернуть компенсацию в бюджет.

"Парадоксальная ситуация будет, если они ввели в заблуждение государственную структуру и бюджет из одного кармана даст: скажет "нате, но верните мне в правый карман". Я боролась за это с 2017 года. Была против этого. Дошла до Верховного суда с гражданами. Мы все суды проиграли. Суды руководствуются только одним: человек написал, что не имеет жилья, а фактически - имел. Ввел в заблуждение? Ввел. Значит, это обманный путь", - высказалась уполномоченный по правам человека в Югре.

По ее словам, понимая, что есть семьи со сложной жизненной ситуацией, им помогают в суде получить отсрочку, рассрочку платежа. Активных граждан это не устраивает. "Они считают, что это Ипотечное агентство виновато, оно их неправильно консультировало. Хотя, если так рассудить - никто не заставит меня поставить мою подпись под той формулировкой, которая не соответствует действительности. Поскольку суд высшая власть - я руководствуюсь тем, что есть судебное решение. И у губернатора здесь тоже позиция - из бюджета деньги выделены не будут на то, чтобы они могли вернуть эту компенсацию, поскольку это будет нарушением Бюджетного кодекса", - сказала она.

Уполномоченный также сообщила, что активистам предлагалось выработать свои предложения по тому, какие видят новые программные мероприятия. Ряд из них будет реализован. 26 февраля губернатор Югры Наталья Комарова планирует поездку в Сургут и встречу с участниками жилищных программ.

Омбудсмен подчеркнула, что у каждого участника программы своя история, и она решается индивидуально. Ни одно из обращений, которые поступают в адрес уполномоченного, не остается без внимания, конечно, не каждые ответы удовлетворяют людей, но на сегодняшний день более 5 тыс. человек, исключенных из программных мероприятий семей по федеральному законодательству, меры поддержки получили.

"Есть федеральное законодательство, по которому они по достижении 36-летнего возраста подлежат исключению из программы. Это по всей стране. Исключили их из программы, однако округ продолжает предусматривать ряд дополнительных мер поддержки семей, чтобы семья могла получить какие-то единовременные выплаты, коль до них и не дошла очередь. Эти выплаты производятся в зависимости от статуса и состава семьи - от 350 до 700 тыс. руб. Разные мероприятия проводятся по единовременным выплатам", - пояснила Стребкова.

Она отметила, что людей ей очень жаль, но подобные акции омбудсмен не одобряет. Протестующим она посоветовала решать вопросы цивилизованным способом, однако ей ответили, что она их не слышит и ничего не делает.

"Они обвиняют и правительство, и губернатора, и меня, что я их плохо защищаю. Имеют право на такую оценку. Но я не готова сказать, что выйду к ним, потому что я поддерживаю цивилизованный способ общения. Я им предложила его и сказала, что губернатор готова с ними встретиться, но они должны понимать график высшего должностного лица и график всех нас. Вчера вечером узнала, что глава региона будет в Сургуте и ориентировочно в 9.00 проведет встречу. Я тоже буду там и предложила им принять участие в этой встрече. Это будет куда результативней, чем акции протеста", - высказалась Наталья Стребкова.

Отметим, что ранее сургутянки уже проводили голодовку. Акция протеста продлилась около суток.

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Участники жилищных программ в Югре опять планируют голодовку. Комарова едет в Сургут

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Теги: голодовка, молодые семьи Югры, жилищные программы, Наталья Стребкова, Мы правы



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