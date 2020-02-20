Махонин и Белозёров обсуждали развитие Пермского жд-узла. Встречались в столице.

В Москве состоялась встреча и.о. губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы "РЖД" Олега Белозёрова, передаёт корреспондент Накануне.RU. Тем для беседы было несколько, написала на своих страницах в соцсетях активистка Людмила Ёлтышева., По ее данным, Махонин и Белозёров 18 февраля обсудили развитие Чусовского направления Горнозаводской ветки Свердловской железной дороги, строительство транспортно-пересадочного узла на базе станции Пермь-II и Пермского железнодорожного узла, реализацию проекта по строительству зоопарка и другие темы.

Для Перми и ее жителей актуален вопрос закрытия движения поездов на участке Горнозаводской ветки между станциями Пермь-I - Пермь-II. Краевые власти намерены выкупить эту дорогу и организовать здесь движение скоростного трамвая.Закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 году.

В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".