Наталья Котова получила прокурорское представление из-за мутной воды в Челябинске

Прокурор Челябинске внес главе города Наталье Котовой представление после жалоб горожан на мутную водопроводную воду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, жители города жаловались на появление в кранах желтой воды с неприятных запахом и осадком. По данному факту прокуратурой была организована проверка с участием Роспотребнадзор и ГЖИ по региону.

17 января были взяты пробы воды из Шершневского водохранилища, перед подачей в распределительную сеть, а также горячей и холодной воды в ряде жилых домов города. По результатам лабораторных испытаний несоответствие показателя по "мутности" установлено только в пробах горячей воды.

Главе города внесено представление с требованием устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Также объявлены предостережения руководителям управляющих компаний.