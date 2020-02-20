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Происшествия Тюменская область
банкрот, банкротсво (2013) | Фото:

Отбывающий срок экс-директор тюменского филиала "Сибирской нефтяной компании" признан банкротом

В Тюмени признан банкротом бывший директор тюменского филиала "Сибирская нефтяная компания" Фёдор Хорошилов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, по данным из открытых источников, в 2010 г. против Хорошилова было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В ноябре 2013 г. он был арестован по подозрению в получении кредитов по подложным документам на сумму около $776 млн. Сейчас отбывает наказание в колонии.

По данным картотеки Арбитражного суда Тюменской области, иск о признании Хорошилова банкротом подали ООО "ВТБ пенсионный администратор" и Надежда Хорошилова. Сумма требований не указана. 19 февраля он удовлетворён. Введена реализация имущества, утверждён арбитражный управляющий.

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Отбывающий срок экс-директор тюменского филиала "Сибирской нефтяной компании" признан банкротом

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Теги: Фёдор Хорошилов, банкротство, Арбитражный суд Тюменской области



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