Отбывающий срок экс-директор тюменского филиала "Сибирской нефтяной компании" признан банкротом

В Тюмени признан банкротом бывший директор тюменского филиала "Сибирская нефтяная компания" Фёдор Хорошилов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, по данным из открытых источников, в 2010 г. против Хорошилова было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В ноябре 2013 г. он был арестован по подозрению в получении кредитов по подложным документам на сумму около $776 млн. Сейчас отбывает наказание в колонии.

По данным картотеки Арбитражного суда Тюменской области, иск о признании Хорошилова банкротом подали ООО "ВТБ пенсионный администратор" и Надежда Хорошилова. Сумма требований не указана. 19 февраля он удовлетворён. Введена реализация имущества, утверждён арбитражный управляющий.