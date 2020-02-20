В ОЭЗ "Титановая долина" назначен и.о. гендиректора вместо арестованного Кызласова

В особой экономической зоне "Титановая долина" решили выступить с первым официальным заявлением по поводу ареста генерального директора ОЭЗ Артемия Кызласова.

Напомним, задержали его в понедельник, 17 февраля, операцию проводила ФСБ. Кызласову вменяется вымогательство взятки в особо крупном размере, сам он этого категорически не признает. В среду Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил топ-менеджера под арест до 17 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОЭЗ "Титановая долина", несмотря на сложившиеся обстоятельства, связанные с арестом генерального директора, работа всех подразделений предприятия происходит согласно принятому графику.

"В настоящее время обязанности генерального директора ОЭЗ "Титановая долина" исполняет его первый заместитель Андрей Антипов", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что коллектив "Титановой долины" надеется, что юридическая защита сумеет предоставить суду все неоспоримые доказательства невиновности Артемия Кызласова.

Как сообщало Накануне.RU, вместе с ним был задержан экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Его обвинили в посредничестве при передаче взятки и также арестовали. В отличие от Кызласова, свою вину Шилиманов признал.