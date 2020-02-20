01 Сентября 2020
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Rammstein Auslander Тилль Линдеманн (2019) | Фото:youtube.com

Девушек, снявшихся в порно-клипе фронтмена Rammstein, затравили в сети

Скандал вокруг съемок порно-клипа немецкого артиста Тилля Линдеманна разгорается в Санкт-Петербурге.

Ранее лидер групп Rammstein и Lindemann выпустил видео, в котором участницами оргии стали русские девушки. Участники форума "Двач" деанонимизировали личности дам, после чего им начали поступать сообщения с оскорблениями и угрозами. Дошло до угроз убийством, автором которых называют основателя сексистского паблика "Мужское государства" Владислава Позднякова.

В декабре 2018 года Позднякова осудили на два года условно после того, как эксперты нашли в публикациях в его сообществе во "ВКонтакте" признаки возбуждения ненависти по отношению к женщинам. Однако в марте 2019 года его приговор отменили в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти или вражды"), отмечает журнал Esquire.

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Девушек, снявшихся в порно-клипе фронтмена Rammstein, затравили в сети

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Теги: тилль линдеманн, порно-клип, россиянки, травля



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