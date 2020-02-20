Владелица Wildberries лишила Батурину звания самой богатой женщины России

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России. По версии журнала Forbes, ее состояние достигло $1,4 млрд (увеличилось на $400 млн за год).

Таким образом, Бакальчук обогнала в рейтинге Елену Батурину, чье состояние за тот же период осталось без изменений, оно составляет $1,2 млрд.

Обновления в списке произошли после публикации рейтинга Forbes десяти крупнейших онлайн-продавцов, по данным которого оборот Wildberries увеличился в 2019 году на 88%, до 223,5 млрд рублей.

В октябре 2018 года Бакальчук вошла в список богатейших женщин России с состоянием $600 млн. В рейтинге она потеснила со второй позиции Елену Рыболовлеву, бывшую жену миллиардера, владельца и президента футбольного клуба "Монако".

В прошлом году Бакальчук также стала-второй женщиной миллиардером в России. Ее интернет-магазин в 2019 году занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета, получив оценку стоимости в $1,2 млрд.

В декабре 2019 года Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков.