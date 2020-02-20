Депутаты думы города Воронежа внесли важные корректировки в программу по сносу и реконструкции многоквартирного жилого фонда

Накануне прошло заседание городской думы Воронежа, на котором депутаты принимали знаковые для города решения, передает корреспондент Накануне.RU. Результатом работы городских парламентариев стало увеличение общей площади расселяемого ветхого и аварийного жилого фонда, почти на 9 тысяч квадратных метра – до 360,6 тысяч квадратных метров.

В частности, из программы «Снос и реконструкция многоквартирного жилого фонда» исключили здания, которые уже снесли, и добавили новые объекты.

"Изменение границ территорий связано с тем, что за прошлые годы часть ветхих и аварийных домов уже расселили и снесли, – пояснил председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев, – Кроме того, к некоторым территориям необходимо присоединить прилегающие дома — это продиктовано стремлением сделать новые кварталы более рациональными с градостроительной точки зрения, красивыми по архитектуре и экономически выгодными".

Теперь, согласно программе, в Воронеже предстоит снести 616 ветхих жилых домов. Также воронежские депутаты приняли решение увеличить количество территорий, предлагаемых застройщикам в рамках реализации программы. Например, квартал, ограниченный улицами Ворошилова – Летчика Колесниченко – 121-й Стрелковой дивизии, был внесен в программу развития застроенных территорий по обращению застройщика. Работы здесь застройщику хватит вплоть до 2030 года, в процессе освоения территории потребуется снос 15 старых домов.

Глава депутатской комиссии Андрей Соболев напомнил, что сейчас на федеральном уровне прорабатывается решение, согласно которому казна будет частично компенсировать строительным компаниям переселение граждан из аварийного жилья. По мнению Соболева, это решение вполне может поспособствовать повышению интереса застройщиков к выполнению программы по развитию застроенных территорий. Андрей Соболев отметил, что динамика реализации городской программы в предыдущие годы была не высокой. Как заявил депутат, из 26 намеченных территорий договоры были заключены только по семи.

"Мы надеемся, что благодаря внесенным изменениям и появлению новых территорий интерес у инвесторов-застройщиков к участию в программе повысится", - подчеркнул Андрей Соболев.

Кроме вопроса ветхого жилья и освоения территорий, депутаты утвердили передачу объектов имущества нескольким детским садам и школам, и внесли корректировки в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Воронежа.

Одна из корректировок касается прибрежных зон отдыха, расположенных на берегу водохранилища. Как говорили депутаты в ходе заседания, внесение изменений вызвано необходимостью исключить возможность строительства в этой зоне многоквартирных жилых домов. Стоит напомнить, что ранее городские власти совместно с экспертами провели анализ состояния территории Петровской набережной. Экспертиза была нужна, чтобы выработать наиболее оптимальный проект развития этой городской территории, которая в будущем может получить статус общественно-деловой и рекреационной зоны.