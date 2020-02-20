Под Полтавой произошли столкновения с полицией. Жители протестуют против размещения эвакуированных украинцев из Уханя

В пгт Новые Санжары Полтавской области Украины произошли столкновения местных жителей с полицией. Люди протестуют против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев, которых должны поместить на карантин. Полицейские задержали по крайней мере одного человека.

Как сообщало Накануне.RU, самолет с украинцами кружит над Харьковской областью. На днях в регионах Украины начались протесты против размещения у них сограждан, эвакуированных из Китая. Президент Владимир Зеленский обвинил в этом некие политические силы, которые подогревают страсти, и пригрозил лично поселить эвакуированных в особняках этих политиков под Киевом.

Ранее стало известно, что эвакуированных поселят в санаторий МВД в Новых Санжарах. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку в знак протеста заблокировали местные автомобилисты.

Недоверие жителей подогревает тот факт, что власти не сообщают, куда они планируют поселить эвакуированных. В связи с этим слухи только ширятся. Показательно, что председатель Новосанжарской объединенной территориальной общины Инна Коба заявила, что она до последнего момента ничего не знала о летящем в Полтаву самолете.

"Никто толком не знает ситуации. Слухи разные ходят. Народ против такой затеи. Да кто же тот народ слушает!" - цитируют "Факты" местного жителя Николая Яременко.

Тем временем харьковский губернатор Алексей Кучер сказал, что над Харьковской областью самолет сделал уже 35 кругов.

По последним данным, самолет после 35-го круга полетел в Киев. Накануне.RU следит за ситуацией.