После майских праздников из Екатеринбурга откроется прямой авиарейс в греческие Салоники

Екатеринбургский аэропорт Кольцово расширил чартерную программу на зарубежные курорты. Начиная с 27 мая появятся прямые рейсы из столицы Урала в греческие Салоники.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, их начнет выполнять авиакомпания "Ямал" на самолете Airbus A320 с регулярностью два рейса в 10 дней. Вылет из Екатеринбурга запланирован по средам и субботам в 15.50, из Салоников - в 7.30 местного времени.

Салоники являются вторым по численности населения городом Греции, расположенном в заливе Термаикос Эгейского моря. В окрестностях находится большое количество курортных городков и поселков, а сам город известен своими историческими памятниками и культурными ценностями.

Стоит отметить, что в настоящее время "Ямал" выполняет из Кольцово только внутрироссийские регулярные рейсы - в Надым, Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск.