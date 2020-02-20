01 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Полицейские возле места стрельбы в центре Ханау, Германия (2020) | Фото: AP Photo/Michael Probst

СМИ: Стрелок из Ханау оставил письмо, где высказываются праворадикальные идеи

Предполагаемый стрелок из немецкого города Ханау найден мертвым у себя дома.

Полиция нашла его тело через несколько часов после стрельбы в двух кальянных. Также в доме обнаружили еще один труп, передает АР.

Таким образом, погибло 11 человек, включая предполагаемого преступника. Ранее в результате атак на заведения погибли девять человек.

Полицейские возле места стрельбы в центре Ханау, Германия(2020)|Фото: AP Photo/Michael Probst

Сообщалось, что преступнику удалось скрыться, силовики проводят спецоперацию по поимке.

По информации Bild, стрелок Тобиас Р., оставил записку и записал видео со своими мотивами.

В письме высказываются праворадикальные идеи, также террорист пишет о необходимости выдворить некоторые народы из Германии, пишет Mash.

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СМИ: Стрелок из Ханау оставил письмо, где высказываются праворадикальные идеи

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Теги: ханау, стрельба, кальянные, германия



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