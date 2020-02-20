СМИ: Стрелок из Ханау оставил письмо, где высказываются праворадикальные идеи
Предполагаемый стрелок из немецкого города Ханау найден мертвым у себя дома.
Полиция нашла его тело через несколько часов после стрельбы в двух кальянных. Также в доме обнаружили еще один труп, передает АР.
Таким образом, погибло 11 человек, включая предполагаемого преступника. Ранее в результате атак на заведения погибли девять человек.
Сообщалось, что преступнику удалось скрыться, силовики проводят спецоперацию по поимке.
По информации Bild, стрелок Тобиас Р., оставил записку и записал видео со своими мотивами.
В письме высказываются праворадикальные идеи, также террорист пишет о необходимости выдворить некоторые народы из Германии, пишет Mash.