01 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Меган Маркл принц Гарри (2019) | Фото:twitter.com/RoyalFamily/Press Association

Последнее публичное мероприятие принца Гарри и Меган Маркл как членов королевской семьи состоится 9 марта

Принц Гарри (35) и Меган Маркл (38) прилетят в Лондон 9 марта, чтобы принять участие в последнем для них официальном мероприятии королевской семьи – это будет служба в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества наций.

Формально герцог и герцогиня Сассекские продолжат быть членами королевской семьи до 31 марта, об этом заявил их официальный представитель. Но никаких мероприятий (по крайней мере, запланированных) и визитов после 9 марта в их графике нет, нигде их не ждут. 20 мая Сассексы, вероятно, появятся на свадьбе принцессы Беатрис – кузины Гарри, внучки Елизаветы II.

принц Гарри Меган Маркл Арчи Харрисон|Фото:instagram.com/sussexroyal

Также пока непонятно, будет ли разрешено Гарри и Меган использовать прилагательное "королевский" ("royal"). Супруги добавили его не только в название своих аккаунтов в соцсетях, но и зарегистрировали как товарный знак. Решение, вероятно, примет королева, с которой парочка ведет переговоры. Также неизвестно, сможет ли Гарри на службу в Вестминстере надеть отличительные знаки воинских подразделений, которые патронировал до ухода из королевской семьи. Ранее Букингемский дворец заявил, что принц больше не будет иметь к ним отношения, хотя у него останутся воинские звания, полученные во время службы в королевской армии.

 

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Последнее публичное мероприятие принца Гарри и Меган Маркл как членов королевской семьи состоится 9 марта

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Теги: принц гарри, меган маркл, британская королевская семья, скандал



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