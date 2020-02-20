Последнее публичное мероприятие принца Гарри и Меган Маркл как членов королевской семьи состоится 9 марта

Принц Гарри (35) и Меган Маркл (38) прилетят в Лондон 9 марта, чтобы принять участие в последнем для них официальном мероприятии королевской семьи – это будет служба в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества наций.

Формально герцог и герцогиня Сассекские продолжат быть членами королевской семьи до 31 марта, об этом заявил их официальный представитель. Но никаких мероприятий (по крайней мере, запланированных) и визитов после 9 марта в их графике нет, нигде их не ждут. 20 мая Сассексы, вероятно, появятся на свадьбе принцессы Беатрис – кузины Гарри, внучки Елизаветы II.

Также пока непонятно, будет ли разрешено Гарри и Меган использовать прилагательное "королевский" ("royal"). Супруги добавили его не только в название своих аккаунтов в соцсетях, но и зарегистрировали как товарный знак. Решение, вероятно, примет королева, с которой парочка ведет переговоры. Также неизвестно, сможет ли Гарри на службу в Вестминстере надеть отличительные знаки воинских подразделений, которые патронировал до ухода из королевской семьи. Ранее Букингемский дворец заявил, что принц больше не будет иметь к ним отношения, хотя у него останутся воинские звания, полученные во время службы в королевской армии.