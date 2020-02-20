Активист "Сути времени" назвал "правильным" закон об "Использовании Знамени Победы в Прикамье"

Активист движения "Суть времени" Павел Гурьянов прокомментировал законопроект "Об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае", который был принят сегодня на заседании заксобрания Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Сам закон общественник назвал "правильным", а решение парламентариев - "положительным событием". По его мнению, актуальность принятия проекта обусловлена тем, что в Перми были попытки запрета Знамени Победы.

"Движение Суть времени судилось с администрацией, МВД по этому поводу. Уже в том году запрета на Знамя Победы не было, хотя представитель общественной организации "Бессмертный полк Пермь" Анна Отмахова пыталась такие запреты вводить, настраивать своих волонтеров, чтобы запрещали Знамена Победы, призывали сотрудников полиции к таким запретам, но, в действительности, сотрудники полиции не обращали внимания на эти действия, и фактически запрета не было", - сообщил он.

Впрочем, общественник отметил, что более уместным было бы прописать в законе не право вывешивать Знамя Победы на зданиях, наряду с флагом России и Пермского края, а сделать это обязанностью - в День Победы, а также во время празднования дат знаковых сражений Великой Отечественной войны: Победа под Москвой, Сталинградская битва, Снятие блокады Ленинграда.