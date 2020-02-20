В Челябинске два человека пострадали при хлопке газа на предприятии

В Челябинске два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в лаборатории одного из предприятий, сообщили Накануне.RU в ЕДДС города.

Инцидент произошел днем 19 февраля в Ленинском районе. В результате разгерметизации газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением. Из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека.

В результате пожара два человека пострадали. У 35-летнего мужчины диагностированы термические ожоги головы и рук 1-2 степени, у 26-летнего мужчины - термические ожоги лица и рук 1 степени. Пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

Пожар был ликвидирован через 20 минут.