В Тюмени умер кот, с половины туловища которого сняли кожу

В Тюмени умер кот, ставший жертвой нападения живодёров, сообщили Накануне.RU в приюте "Живи".

Пострадавший кот приполз к людям 18 февраля в один из магазинов. Судя по кадрам и описанию травм, появившимся в сети, заднюю половину туловища животного обрили и "чуть ли не содрали кожу". Кота доставили к ветеринарам, однако спасти его не удалось.

"Сообщили печальную новость из ветклиники. Котик со страшными ранами не выдержал, несмотря на все усилия врачей. Делали всё, что могли, старались стабилизировать его состояние. Но котик не справился, боролся, как мог. Спасибо всем за поддержку и веру", - отметили в центре.

Пострадавший кот во время лечения в клинике