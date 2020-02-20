01 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Кот, тяжелые травмы, приют Живи, Тюмень (2020) | Фото: vk.com/zhivi_tmn

В Тюмени умер кот, с половины туловища которого сняли кожу

В Тюмени умер кот, ставший жертвой нападения живодёров, сообщили Накануне.RU в приюте "Живи".

Пострадавший кот приполз к людям 18 февраля в один из магазинов. Судя по кадрам и описанию травм, появившимся в сети, заднюю половину туловища животного обрили и "чуть ли не содрали кожу". Кота доставили к ветеринарам, однако спасти его не удалось.

"Сообщили печальную новость из ветклиники. Котик со страшными ранами не выдержал, несмотря на все усилия врачей. Делали всё, что могли, старались стабилизировать его состояние. Но котик не справился, боролся, как мог. Спасибо всем за поддержку и веру", - отметили в центре.

Кот, тяжелые травмы, приют Живи, Тюмень(2020)|Фото: vk.com/zhivi_tmn

Пострадавший кот во время лечения в клинике

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В Тюмени умер кот, с половины туловища которого сняли кожу

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Теги: жестокое обращение с животными, кот, ветеринары



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