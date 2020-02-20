01 Сентября 2020
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минирование, Успенский, бомба, оцепление (2012) | Фото:Накануне.RU

Анонимы пообещали волну "минирований" на Евро-2020 в Петербурге

Злоумышленники пообещали устроить массовую рассылку о якобы заложенных "бомбах" во время проведения в Санкт-Петербурге матчей Евро-2020.

Об этом говорится в электронном письме, полученном одним из городских судов, пишет Regnum. "Как заявлялось ранее - крепитесь люди, скоро лето, начнется Евро 2020, тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит, школота пусть отдохнет, а судьи поработают", - говорится в сообщении злоумышленника.

В письме также говорится, что допускается оповещение приезжих болельщиков о том, что будет атака дорнов на стадион.

Напомним, волна ложных сообщений о минировании продолжается в Москве и Петербурге с конца ноября 2019 года. Регулярно "минируются" суды, станции метро, школы, детские сады.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал турнира.

Ранее ФСБ предложила список мер безопасности при проведении Евро-2020 в Северной столице. Так, с 3 июня по 13 июля, будет приостановлена деятельность опасных производств, а также запретят оборот оружия и ограничат воздушное пространство и акватории.

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Анонимы пообещали волну "минирований" на Евро-2020 в Петербурге

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Теги: минирования, евро-2020, петербург



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