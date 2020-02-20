Мэр Нижнего Тагила не вышел в народ: поездка Пинаева в автобусе не состоялась

Запланированная поездка главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева в автобусе не состоялась.

Напомним, ожидалось, что сегодня Пинаев проверит работу городского общественного транспорта. Мэр собирался лично сесть в автобус в качестве пассажира и проехать по одному из маршрутов утром в час пик.

Однако сегодняшнюю поездку отменили. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, причина кроется в изменении рабочего графика Пинаева. В мэрии пообещали, что глава все-таки проверит работу транспорта, но сделает это на следующей неделе. Однако в какой день это произойдет, в пресс-службе сказать затруднились.

Как стало известно Накануне.RU, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов ушел на длительный больничный, что случилось крайне невовремя для запланированной инспекции. Также инсайдеры говорят, что делать это сейчас не самая лучшая идея - жалоб по-прежнему полно, а конкретного решения по улучшению ситуации у мэра пока нет.

Напомним, движение общественного транспорта в городе изменилось с 1 февраля, и в первые же дни реформа вызвала недовольство и массу вопросов у жителей. Как признавались сами пассажиры, они путаются и ничего не понимают. После этого Владислав Пинаев дал перевозчикам 10 дней на устранение недостатков.