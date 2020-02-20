Мэр Нижнего Тагила не вышел в народ: поездка Пинаева в автобусе не состоялась

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Владислав Пинаев (2018) | Фото: Накануне.RU

Мэр Нижнего Тагила не вышел в народ: поездка Пинаева в автобусе не состоялась

Запланированная поездка главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева в автобусе не состоялась.

Напомним, ожидалось, что сегодня Пинаев проверит работу городского общественного транспорта. Мэр собирался лично сесть в автобус в качестве пассажира и проехать по одному из маршрутов утром в час пик.

Однако сегодняшнюю поездку отменили. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, причина кроется в изменении рабочего графика Пинаева. В мэрии пообещали, что глава все-таки проверит работу транспорта, но сделает это на следующей неделе. Однако в какой день это произойдет, в пресс-службе сказать затруднились.

Как стало известно Накануне.RU, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов ушел на длительный больничный, что случилось крайне невовремя для запланированной инспекции. Также инсайдеры говорят, что делать это сейчас не самая лучшая идея - жалоб по-прежнему полно, а конкретного решения по улучшению ситуации у мэра пока нет.

Напомним, движение общественного транспорта в городе изменилось с 1 февраля, и в первые же дни реформа вызвала недовольство и массу вопросов у жителей. Как признавались сами пассажиры, они путаются и ничего не понимают. После этого Владислав Пинаев дал перевозчикам 10 дней на устранение недостатков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэр Нижнего Тагила не вышел в народ: поездка Пинаева в автобусе не состоялась

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пинаев, поездка, автобус, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.03.2020 20:08 Мск Мэр Нижнего Тагила прокатился в автобусе в компании чиновников. В народ не вышел

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.02.2020 11:08 Мск 10 дней, данные Пинаевым тагильским перевозчикам, истекли: мэр лично проедет в автобусе в час пик
Ранее 07.02.2020 14:30 Мск Пинаев дал 10 дней на решение острых вопросов по транспортной реформе в Нижнем Тагиле
Ранее 03.02.2020 09:43 Мск Все путаются и ничего не понимают: транспортная реформа в Нижнем Тагиле вызвала вопросы у горожан
Ранее 18.12.2019 16:10 Мск Транспортная "реформа" в Нижнем Тагиле стартует в феврале 2020 года
Ранее 12.11.2019 08:21 Мск В Нижнем Тагиле собрались изменить "хаотичную" сеть общественного транспорта

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети