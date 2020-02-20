Самолет, эвакуировавший из Китая украинцев, кружит над Харьковской областью

Самолет украинского лоукостера SkyUp Airlines Boeing 737-700 с эвакуированными из Китая Украинцами наматывает круги на высоте 11 километров в районе Полтавы, хотя борт должен был уже приземлиться в киевском Борисполе. Об этом свидетельствуют данные сайта мониторинга воздушного движения Flightradar24.

Борт вылетел из Алма-Аты. По данным украинского издания "Обозреватель", самолет вывез граждан Украины из китайского Уханя, где бушует коронавирус COVID-19. На борту находится 73 пассажира. Издание сообщает, что самолет теперь ждут на посадку в Харькове, в аэропорту подготовлены экипажи "скорой помощи". О неполадках на борту самолета не сообщается.