01 Сентября 2020
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Общество В России
врач, доктор, маска (2016) | Фото: vladnews.ru

Эпидемия коронавируса может накрыть Россию в октябре, - ученые

Ученые не исключают, что эпидемия коронавируса может накрыть Россию в октябре.

Как заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев, респираторные заболевания распространяются волнами. И если первая вспышка обошла страну стороной, то вторая может прийти осенью.

Он напомнил, что продолжается рост количества случаев заражения за пределами Китая. Несмотря на то, что он достаточно медленный, но наблюдается во многих странах, сказал Лукашев "Известиям".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку смертельного коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Между тем,как сообщалось, эксперты не видят поводов для паники в России по поводу вспышки коронавируса в соседнем Китае, хотя и отмечают, что спокойными россиянам позволяют оставаться повышенные меры безопасности, которые начали принимать еще 31 декабря 2019 года.

Отмечается, что Россия "имеет огромный опыт по предотвращению вспышек таких заболеваний".

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Эпидемия коронавируса может накрыть Россию в октябре, - ученые

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Теги: коронавирус, россия, эпидемия



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