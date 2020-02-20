В Прикамье появились новые муниципальные округа

Объединительные процессы в Прикамье, которые стартовали при экс-губернаторе Максиме Решетникове продолжаются при врио губернатора Дмитрии Махонине, передает корреспондент Накануне.RU.

На сегодняшнем заседании краевого парламента депутаты приняли решение о создании трех муниципальных округов: Карагайский, Сивинский и Частинский. Решение было принято по итогам публичных слушаниях, которые предварительно прошли в объединяемых поселениях.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроектам, "преобразование сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов, проводится с целью ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения".