01 Сентября 2020
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законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье появились новые муниципальные округа

Объединительные процессы в Прикамье, которые стартовали при экс-губернаторе Максиме Решетникове продолжаются при врио губернатора Дмитрии Махонине, передает корреспондент Накануне.RU.

На сегодняшнем заседании краевого парламента депутаты приняли решение о создании трех муниципальных округов: Карагайский, Сивинский и Частинский. Решение было принято по итогам публичных слушаниях, которые предварительно прошли в объединяемых поселениях.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроектам, "преобразование сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов, проводится с целью ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения".

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В Прикамье появились новые муниципальные округа

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Теги: преобразование, укрупнение, муниципальные округа



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