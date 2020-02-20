Экс-директора машиностроительного завода Роскосмоса отправили под домашний арест

В Миассе горсуд избрал меру пресечения для бывшего директора машиностроительного завода Роскосмоса Андрея Юрчикова.

Как сообщили Накануне.RU в суде, ему назначили домашний арест до 18 апреля 2020 года.

Ранее сотрудники ФСБ задержали Юрчикова по обвинению в хищении у оборонного предприятия.

Накануне суд арестовал на два месяца экс-руководителя отдела машиностроительного завода, который входит в Роскосмос, Елену Нуждину, а также бывшего директора предприятия "Техпласт" Алексея Назарцева. Обоих обвиняют в пособничестве Юрчикову в присвоении и растрате 19,3 млн руб., которые принадлежали предприятию.

Напомним, Юрчиков был назначен генеральным директором ММЗ в сентябре 2011 года и руководил предприятием до осени 2018 года. В октябре 2018 года ему было присвоено звание почетного гражданина Миасса.