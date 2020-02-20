В Хабаровске 19-летнего студента осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе

Военный суд в Хабаровске приговорил 19-летнего Александра Онуфриенко, планировавшего расстрелять людей в своей бывшей школе, к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, Онуфриенко планировал совершить теракт в школе №30 22 февраля 2019 года.

Как сообщает Regnum, также была доказана его причастность к незаконному приобретению оружия и к публичным призывам к экстремизму.

При обыске у молодого человека нашли охотничье ружье и боеприпасы, а также экстремистскую литературу.

Напомним, ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух подростков 2003 и 2004 годов рождения. Сообщалось, что молодые люди готовили теракт и якобы были последователями Влада Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже в Керчи.

В СКР сообщили, что подростки в интернете нашли инструкции по изготовлению самодельных бомб, а также схемы зданий. По данным ФСБ, бомбы юноши испытывали на домашних животных.