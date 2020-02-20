01 Сентября 2020
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Экономика В России
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В России почти на 40% выросло количество уголовных дел по экономическим преступлениям

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о резком росте количества дел об экономических преступлениях. Он сослался на сводные данные СКР, МВД и ФСБ за минувший год. Из них следует, что по статьям 159–159.6, 160, 165, а также по статьям главы 22 Уголовного кодекса (УК) России было зарегистрировано 317 627 преступлений – на 37% больше, чем годом ранее. Львиная доля всех дел (80%) возбуждена по так называемым резиновым статьям 159–159.6 УК, которые позволяют правоохранительным органам квалифицировать любое неисполнение договорных обязательств как мошенничество. Не все из обвиняемых по ним предприниматели, однако чаще всего им инкриминируют именно мошенничество, пишут "Ведомости".

Титов заявил, что положение дел в области уголовного преследования бизнесменов вызывает у него "двойственное ощущение". С одной стороны, чувствуется некоторое "потепление": в уголовное законодательство внесены изменения, направленные на его либерализацию, а председатель Верховного суда выступил с важными инициативами – в частности, о передаче дел о предпринимательских преступлениях в компетенцию суда присяжных. А прокуратура в судах все чаще не поддерживает чрезмерно жесткую меру пресечения в виде ареста и все чаще возвращает следствию "высосанные из пальца" дела. Суды же сразу по нескольким резонансным делам вынесли гораздо более мягкие приговоры, чем просило обвинение, было даже несколько оправдательных приговоров. Но при всем этом количество уголовных дел против бизнеса все равно продолжает расти.

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В России почти на 40% выросло количество уголовных дел по экономическим преступлениям

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Теги: экономические преступления, бизнес, уголовные дела



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