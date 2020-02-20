Февральская высокая температура воздуха в Кургане побила рекорд 58-летней давности

В Кургане установилась рекордно высокая для этого времени года температура.

Как пишет в своем блоге синоптик-любитель Илья Винштейн, побит температурный рекорд с 1962 года.

"19 февраля в Кургане максимальная температура воздуха повысилась до +3.9°C. Это самое высокое значение для этих суток за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1962 году (+2.6°C). Это уже третий рекорд максимальной температуры за прошедшие два месяца", - отметил Винштейн.

Синоптик также отметил что в ближайшие 15 дней в Зауралье сохранится очень теплая погода - столбик термометра будет поднят на 9-11 градусов выше нормы.