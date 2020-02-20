В Перми упавшая с крыши дома наледь тяжело покалечила бабушку и внучку

Наледь с крыши одного из домов Перми упала на проходивших мимо пенсионерку и её внучку, они получили тяжёлые травмы, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.

Трагедия произошла возле дома № 47 по Комсомольскому проспекту. Семилетняя девочка получила тяжёлую травму, её бабушка – множественные ушибы. Ребёнок госпитализирован в краевую детскую больницу, её состояние – стабильно удовлетворительное. По предварительным данным, курирует дом управляющая компания, которая заключила договор на очистку кровли от снега, сосулек и наледи с индивидуальным предпринимателем.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".