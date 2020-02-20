01 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Наледь, крыша, падение, Комсомольский проспект 47, Пермь (2020) | Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Перми упавшая с крыши дома наледь тяжело покалечила бабушку и внучку

Наледь с крыши одного из домов Перми упала на проходивших мимо пенсионерку и её внучку, они получили тяжёлые травмы, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.
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Трагедия произошла возле дома № 47 по Комсомольскому проспекту. Семилетняя девочка получила тяжёлую травму, её бабушка – множественные ушибы. Ребёнок госпитализирован в краевую детскую больницу, её состояние – стабильно удовлетворительное. По предварительным данным, курирует дом управляющая компания, которая заключила договор на очистку кровли от снега, сосулек и наледи с индивидуальным предпринимателем.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Наледь, крыша, падение, Комсомольский проспект 47, Пермь(2020)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Наледь, крыша, падение, Комсомольский проспект 47, Пермь(2020)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

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В Перми упавшая с крыши дома наледь тяжело покалечила бабушку и внучку

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Теги: наледь, снег, крыша, обрушение, Комсомольский проспект 47



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Развитие сюжета:

Ранее 21.02.2020 13:57 Мск В Перми, помимо бабушки и внучки, снежной лавиной накрыло еще одну девочку и женщину

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