01 Сентября 2020
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Центр истории Свердловской области, Знамя Победы (2017) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае копию Знамени Победы будут использовать наряду с государственным флагом

Депутаты Прикамья на сегодняшнем заседании приняли законопроект "Об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае", передает корреспондент Накануне.RU.

Авторами инициативы стала группа депутатов от всех фракций: КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия" и "Справедливая Россия".

"До сих пор не могу поверить", - прокомментировал такое единодушие депутат заксобрания, член комитета по промышленности Юрий Борисовец. Законопроект обеспечивает возможность использования копии знамени во всех торжественных мероприятиях, которые будут проходить на территории Пермского края.

"Поскольку на него есть положительное заключение врио губернатора, просим поддержать его в двух чтениях", - высказался он.

Депутат Владимир Корсун напомнил о трудностях с прохождением этого закона - его пытались принять на протяжении шести лет - эта попытка стала четвертой.

"Трудно переоценить значение данного законопроекта для советских людей, для всех патриотов Пермского края, а также для патриотического воспитания молодежи. Подобные нормативные акты приняли уже две трети субъектов РФ. Более того, принимаем мы его в знаковое для нашей страны время - 75 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С принятием закона копия Знамени Победы будет вывешиваться на зданиях государственных органов наряду с флагом РФ и флагом Пермского края. Каждый житель Прикамья будет видеть не просто красный флаг, а копии нашей реликвии - подлинного Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом 1 мая 1945 года. Это Знамя должно напоминать, что война это прежде всего горе, ужас, страдание и страх. Наш долг - никогда не забывать об этой страшной трагедии", - заявил Корсун, выразив надежду, что принятие закона будет способствовать формированию у молодежи гордости за героизм и стойкость советского народа в победе над фашизмом.

Депутаты поддержали инициативу.

Отметим, что ранее Госдума не согласилась разрешать поднимать Знамя Победы вместе с российским триколором в дни воинской славы: законопроект поддержали все фракции Госдумы, кроме "Единой России". В результате голосов не хватило.

Напомним, также, что в 2018 г. Перми разгорелся скандал из-за запрета участвовать в шествии "Бессмертный полк" вместе со Знаменем Победы. Тех, кто пытался пронести 9 мая во время шествия "Бессмертного полка" Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Ранее координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия". Впоследствии суды отказались признать запрет экстремизмом.

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В Пермском крае копию Знамени Победы будут использовать наряду с государственным флагом

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Теги: Знамя Победы, копия, День Победы, 9 мая, заксобрание, Владимир Корсун



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