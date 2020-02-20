Горнодобывающим компаниям, работающим в Арктике, могут предоставить новые льготы

Глава "Российского союза промышленников и предпринимателей" (РСПП) Александр Шохин написал письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить налоговые льготы горнодобывающим компаниям при разработке месторождений в Арктике, сообщает "Ъ".

По информации издания, предлагается ввести налоговые льготы по НДПИ для новых добычных проектов, размер коэффициента предлагается увеличивать с нуля до единицы за десять лет, на 0,2 каждые два года. Также Шохин просит установить понижающий коэффициент 0,3 к НДПИ для трудноизвлекаемых или выработанных запасов действующих месторождений. Третье предложение касается отмены ограничения на размер льгот по налогу на прибыль для горнодобывающей отрасли. Максимальный размер ставки региональной части налога предлагается снизить с 17,5% до 7%. Кроме того, Шохин попросил о льготах по уплате страховых взносов с зарплат работников новых арктических проектов, снизив ставку до 7,6% с нынешних 30% и заявил, что необходимо увеличить коэффициент для вычета расходов на геологоразведку из налогооблагаемой базы до 3,5.

По данным Минфина РФ, предложения были направлены в Минвостокразвития и правительство, с тем чтобы механизм вычета из НДПИ на инфраструктуру в Арктике был таким же, как и разрабатываемый сейчас для Дальнего Востока.

Источники издания в правительстве сообщают, что предложения РСПП, касающиеся новых проектов, имеют шансы быть принятыми, поскольку такие льготы не приведут к выпадающим доходам бюджета. Преференции для действующих месторождений провести будет сложнее.