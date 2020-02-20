01 Сентября 2020
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Политика В России
Путин с главой ФНС Михаилом Мишустины (2018) | Фото: kremlin.ru

Путин рассказал, что Мишустина не было среди предложенных ему кандидатов в премьеры

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра.

По словам главы государства, ему предложили четыре кандидатуры, однако он выбрал свой вариант.

Президент отметил, что это было именно его решение - назвать Мишустина в качестве кандидата в премьеры. Путин пояснил, что при принятии решения руководствовался личными и деловыми качествами будущего председателя правительства.

Напомним, Путин также рассказал, что заранее обсуждал с бывшим главой кабмина РФ Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

По словам главы государства, у них очень открытые, товарищеские, дружеские отношения много лет. "У нас секретов друг от друга нет", - сказал Путин. Президент не подтвердил, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией, но не уточнил, кто еще, кроме него и Медведева, знал об этих планах.

Ранее опрошенные "Ведомостями" чиновники назвали выбор Путина неожиданным, но удачным. Налоги – единственная сфера, где был прорыв в госуправлении: российская служба – одна из лучших в мире по собираемости налогов и развитию технологий, заявил чиновник финансового блока. В правительстве у Мишустина репутация хорошего менеджера.

Также чиновники сравнивают выбор Путина с назначением на пост премьера Михаила Фрадкова в 2004 г. – в первую очередь бюрократа, а не политика.

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Путин рассказал, что Мишустина не было среди предложенных ему кандидатов в премьеры

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Теги: владимир путин, михаил мишустин



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