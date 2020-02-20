01 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Митинг против &quot;мусорной реформы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральцы выйдут на митинг против строительства мусоросортировочного комплекса под Красноуфимском

В следующую субботу, 29 февраля, в уральском Красноуфимске пройдет митинг против строительства рядом с городом мусоросортировочного комплекса.
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Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, на митинге планируется выразить ряд требований к губернатору и правительству Свердловской области, а также к местным властям. Так, люди будут настаивать на отказе от планов строительства мусоросортировочного комплекса в непосредственной близости с Красноуфимском и пересмотре необоснованно завышенных нормативов накопления и тарифов на вывоз ТКО, а также пересмотре политики реализации направлений мусорной реформы.

Кроме этого, от властей потребуют расторжения договора между министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области с ООО "ТБО "Экосервис" об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами и лишения данной фирмы статуса регионального оператора. Наконец, речь пойдет и о необходимости сохранения МУП "Чистый город" в качестве организации, осуществляющей сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и размещение отходов в соответствии с имеющейся лицензией.

Митинг пройдет 29 февраля в 13 часов на площади ЦКиД Красноуфимска. По данным организаторов, он является согласованным.

Напомним, недавно управление Росреестра по Свердловской области проверило земельные участки, на которых расположены полигоны твердых бытовых отходов. В итоге было обнаружено множество нарушений.

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Уральцы выйдут на митинг против строительства мусоросортировочного комплекса под Красноуфимском

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Теги: Красноуфимск, митинг, строительство



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Развитие сюжета:

Ранее 29.02.2020 12:29 Мск Красноуфимцы, не желающие строительства мусоросортировочного комплекса, потребовали отставки министра

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