01 Сентября 2020
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Общество В России Москва
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Госдуму внесен проект амнистии к 75-летию Победы: кто может под нее попасть

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) внес в нижнюю палату парламента проект постановления "Об амнистии в связи с 75-летнием Победы".

Амнистию предлагается распространить на несколько категорий осужденных. Так, освободить предлагается впервые осужденных на заключение за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, если они принимали участие в боевых действиях по защите Отечества; если выполняли служебный долг в Афганистане и других государствах; если несли службу во время конфликта на Северном Кавказе; если имеют госнаграды; если являются ликвидаторами аварий на ЧАЭС и ПО "Маяк".

Также предлагается освободить на тех же условиях (первое заключение, нетяжелое или средней тяжести преступление) несовершеннолетних, матерей несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, беременных (за исключением совершивших преступления в отношении несовершеннолетних), отцов-одиночек (тоже если не совершили преступление в отношении несовершеннолетних), женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, инвалидов I или II группы, а также больных активной формой туберкулеза, больных онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы.

На свободу могут выйти осужденные на срок до пяти лет (включительно) за умышленные преступления, совершенные в возрасте до 18 лет (если ранее не отбывали лишение свободы); осужденные до пяти лет (включительно) за преступления, совершенные по неосторожности;  

|Фото: Накануне.ru

Под амнистию могут попасть условно осужденные и осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания или отсрочкой; осужденные, которым осталось отбывать менее одного года.

Предусматривает постановление и сокращение отбываемых сроков: на треть могут скостить срок осужденным на срок более пяти лет за умышленные преступления (на одну треть); осужденным на срок более дести лет за умышленные преступления (на одну четверть).

Амнистия не будет распространяться на убийц, насильников, грабителей, террористов и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, на опасных и особо опасных рецидивистов, а также совершивших преступление в местах лишения свободы.

Амнистию планируется провести в течение шести месяцев.  

Ранее свои варианты амнистии в честь 75-летия Победы предложили президентский Совет по правам человека и депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

Газета "Коммерсант" предполагает, что под вариант амнистии Шаргунова могут попасть осужденные по так называемым "московским делам" – участники оппозиционных митингов лета 2019 года – в общей сложности это 20 человек, половина из которых получила реальные сроки.

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В Госдуму внесен проект амнистии к 75-летию Победы: кто может под нее попасть

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Теги: амнистия, 75-летие победы, впервые осужденные, сергей шаргунов, госдума



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