Бывший глава Советского района Югры получил "условку" за превышение полномочий

Вынесен приговор бывшему главе Советского района Сергею Удинцеву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По версии следствия, он в 2012-15 гг. он заставил гендиректора компании "Отделстрой", которая была подрядчиком по муниципальному контракту, заключить фиктивные договоры на выполнение работ при строительстве городского стадиона. Позже компания за выполненные собственными силами работы на счета "фирм-однодневок" перевела 33 млн руб. В мае 2015 г. Удинцев вынудил гендиректора расторгнуть контракт на строительство жилого дома, заключив его с иным подрядчиком.

Согласно приговору суда, бывший чиновник наказан тремя годами условно с двухлетним запретом занимать определённые должности.