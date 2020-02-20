01 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Американский броневик попытался опрокинуть российский «Тигр» в Сирии (2020) | Фото: youtube.com/V&#278;JAS &#362;RAGANAS

В Сирии американский броневик попытался столкнуть российский "Тигр" с дороги

В Сети появилось видео дорожного конфликта военных России и США в Сирии.

На кадрах видно, американский бронетранспортер попытался столкнуть с дороги российский танк "Тигр" при попытке обгона.

По данным пользователей, инцидент произошел 19 февраля в городе Камышлы на севере Сирии.

В Центральном командовании США (CENTCOM) сообщили, что США и Россия продолжают сотрудничество, связанное с предотвращением возможных конфликтов, пишет Regnum.

Ранее в США заявили об участившихся случаях "напряженного противостояния" между американскими военнослужащими и сотрудниками частных военных компаний (ЧВК) в Сирии. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри называет их российскими.

Газета Wall Street Journal пишет, что в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых запечатлены машины военных США, заблокировавшие дорогу в Сирии для "гражданских автомобилей". В них, по версии издания, якобы находились сотрудники "российских ЧВК".

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В Сирии американский броневик попытался столкнуть российский "Тигр" с дороги

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Теги: сирия, тигр, дорожный конфликт, бронетранспортер



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