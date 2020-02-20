В Сатке стартовал судебный процесс по иску уволенных водителей "скорой"

В Сатке стартовал судебный процесс по иску о восстановлении трудовых прав уволенных водителей станции скорой помощи, сообщили Накануне.RU в городском суде.

Напомним, в декабре работники "скорой помощи" в Сатке записали видеообращение, в котором пожаловались на низкую заработную плату. По словам медиков, при переходе на новую оплату труда они стали получать меньше.

В январе главный врач станции скорой помощи в Сатке Константин Лаптев уволил двух водителей "скорой". Увольнение сотрудников он объяснил неоднократными нарушениями трудовой дисциплины.

Водители считают, что были уволены незаконно и подали иск в суд, чтобы их восстановили на работе.

5 февраля медработники вышли на пикет, чтобы добиться возвращения выплат за стаж, вредность и ночные смены.