Депутатам Ямала запретили изучать хозяйственную деятельность предприятий

В заксобрании Ямала разгорелся спор при обсуждении закона, запрещающего депутату приходить в те или иные организации и изучать их хозяйственную деятельность, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Законопроект запрещает депутатам приезжать на какие-либо предприятия или в организации и изучать их хозяйственную деятельность без согласования визита и предъявления удостоверения. Представители фракций "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР сообщили, что не будут поддерживать новацию.

"У нас выстроен конструктивный диалог с компаниями", - сказал депутат Иван Вершинин.

Депутат Валерий Степанченко предложил не торопиться с принятием нормы, содать рабочую группу, обратиться за консультацией в Конституционный суд. Парламентарий от "ЕР" Дмитрий Жаромских удивился содержанию разговора, отметив, что "тут не о чем дискутировать". В итоге при четырёх голосах "против" закон принят.