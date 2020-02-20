01 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Заксобрание Ямала, Сергей Ямкин, Виктор Казарин, Дмитрий Жаромских (2019) | Фото: Законодательное собрание ЯНАО

Депутатам Ямала запретили изучать хозяйственную деятельность предприятий

В заксобрании Ямала разгорелся спор при обсуждении закона, запрещающего депутату приходить в те или иные организации и изучать их хозяйственную деятельность, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Законопроект запрещает депутатам приезжать на какие-либо предприятия или в организации и изучать их хозяйственную деятельность без согласования визита и предъявления удостоверения. Представители фракций "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР сообщили, что не будут поддерживать новацию.

"У нас выстроен конструктивный диалог с компаниями", - сказал депутат Иван Вершинин.

Депутат Валерий Степанченко предложил не торопиться с принятием нормы, содать рабочую группу, обратиться за консультацией в Конституционный суд. Парламентарий от "ЕР" Дмитрий Жаромских удивился содержанию разговора, отметив, что "тут не о чем дискутировать". В итоге при четырёх голосах "против" закон принят.

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Депутатам Ямала запретили изучать хозяйственную деятельность предприятий

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Теги: Елена Кукушкина, Иван Вершинин, Валерий Степанченко, депутат



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