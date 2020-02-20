01 Сентября 2020
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Спорт В России За рубежом
(2018) | Фото: Maria Jose Segovia/NurPhoto via Getty Images

Россиянин Денис Черышев побил рекорд в Лиге чемпионов, державшийся 10 лет

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд, забив самый быстрый гол своей команды в Лиге чемпионов, выйдя на замену.

Как передает корреспондент Накануне.RU, достижение игрок оформил во вчерашнем матче 1/8 финала против итальянской "Аталанты". Денис вышел на замену при счете 4:0 в пользу клуба из Бергамо, а уже спустя две минуты забил гол, который так и остался единственным в активе "Валенсии" в этой встрече.

Таким образом, Черышеву удалось побить рекорд Роберто Сольдадо, который в 2010 году забил мяч в ворота турецкого "Бурсаспора" через четыре минуты после выхода со скамейки запасных.

Ответный матч 1/8 финала команды проведут в Валенсии на стадионе "Месталья" 10 марта.

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Россиянин Денис Черышев побил рекорд в Лиге чемпионов, державшийся 10 лет

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Теги: Черышев, Валенсия, рекорд, гол, Лига чемпионов



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