Россиянин Денис Черышев побил рекорд в Лиге чемпионов, державшийся 10 лет

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд, забив самый быстрый гол своей команды в Лиге чемпионов, выйдя на замену.

Как передает корреспондент Накануне.RU, достижение игрок оформил во вчерашнем матче 1/8 финала против итальянской "Аталанты". Денис вышел на замену при счете 4:0 в пользу клуба из Бергамо, а уже спустя две минуты забил гол, который так и остался единственным в активе "Валенсии" в этой встрече.

Таким образом, Черышеву удалось побить рекорд Роберто Сольдадо, который в 2010 году забил мяч в ворота турецкого "Бурсаспора" через четыре минуты после выхода со скамейки запасных.

Ответный матч 1/8 финала команды проведут в Валенсии на стадионе "Месталья" 10 марта.