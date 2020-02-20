Сенатор призвал артистов "постыдиться" говорить о маленьких пенсиях

Первый замглавы социального комитета Совфеда и председатель "Союза пенсионеров России" Валерий Рязанский заявил, что деятелям культуры и шоу-бизнеса не следует жаловаться на маленькие пенсии.

"Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах, - сказал Рязанский "Газете.ру". - Одно дело, когда речь идет о тружениках, - вот они могут жаловаться".

Он добавил, что знаменитости делают подобные высказывания ради завоевания симпатий.

Сенатор предположил, что, дожив до пенсионного возраста, многие звезды удивляются размеру выплат, сравнивая их со своими гонорарами.

"Для них пенсия в 20-30 тысяч - совсем не та, на которую они рассчитывали", - подчеркнул Рязанский. По его словам, деятели шоу-бизнеса начинают удивляться тому, как граждане могут жить на эту пенсию.

За последнее время многие известные люди пожаловались на маленькую пенсию.

Так, телеведущий Леонид Якубович сообщил, что не понимает, на что перечислял 13% от зарплаты последние почти 60 лет. По словам Якубовича, он не снимает начисляемые деньги, потому что они пригодятся его дочери или внучке.

Ранее магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию. "На нее прожить невозможно", – сказал Друзь изданию "Телепрограмма".

По словам знатока, его пенсия меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, которая призналась, что ей выплачивают 23 тыс. руб. ежемесячно.

Известный футбольный комментатор Александр Елагин (голос Английской Премьер-лиги) сообщил, что получает пенсию в 15 тысяч рублей. "У кого занимали деньги в советское время? У пенсионеров! – заявил Елагин. – Вот сейчас пенсионер сколько получает? Вот я пенсионер, у меня пенсия – 15 тыс. руб. Скажите, можно ли на нее прожить?! Скажите, наши дорогие чиновники! Какая там минимальная заработная плата? Как человек может прожить на такую сумму? А если еще человек больной… Даже страшно подумать!"

77-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал враньем разговоры о том, что современные российские пенсионеры получают 25 тыс. руб. Он рассказал, что его пенсия составляет 30700 руб.,но это с надбавками за звание народного артиста и как кавалеру 4 орденов "За заслуги перед Отечеством". "А жена моя получает 8 тыс. руб. 62 коп. Поэтому когда говорят, что средняя пенсия у нас 25 тыс. - это вранье. Такие пенсии получают единицы - силовики, возможно", - рассказал Лещенко в интервью "Аргументам и фактам".