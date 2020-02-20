01 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Си Цзиньпин (2018) | Фото: RT

Визит Си Цзиньпина в Японию может быть отложен из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса может быть отложен визит в Японию председателя КНР Си Цзиньпина. Сейчас уже отложена встреча высокопоставленных чиновников, призванная подготовить этот визит.

Как сообщает The Japan Times, были перенесены запланированные на конец февраля двусторонние переговоры министров экономического развития, в ходе которых должны были обсуждаться возможные результаты визита Си. Сам председатель КНР собирался посетить Страну восходящего Солнца в апреле.

Китайский лидер не бывал в Японии с 2013 года и его визит должен был ознаменовать собой прогресс в двусторонних отношениях. Однако сейчас против приезда Си Цзиньпина выступают консервативные партии, считающие, что в разгар начавшейся в Ухане эпидемии время для этого неподходящее.

Ещё в субботу министры иностранных дел Японии и КНР заявляли о готовности организовать этот визит в срок, однако теперь перенос выглядит вполне возможным. Также может быть отложено заседание сессии Всекитайского собрания народных представителей – парламента КНР, заседание которого должно было состояться в начале марта.

Напомним, сегодня стало известно о смерти двух пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в японском порту Йокогама.

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Визит Си Цзиньпина в Японию может быть отложен из-за коронавируса

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Теги: Си, коронавирус, Япония, Китай



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