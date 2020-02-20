В Красноселькупском районе Ямала введут три многоквартирных дома общей площадью 3,2 тысячи "квадратов"

На заседании заксобрания Ямала глава Красноселькупского района округа Юрий Фишер рассказал о развитии муниципалитета. В частности, он привёт данные о социальных тратах властей и размер средних зарплаты и пенсии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В районе живёт больше женщин, нежели мужчин. Для коренных народов характерен кочевой образ жизни – так себя ведут 87 % представителей КМНС. Средняя зарплата – 100 тыс. руб. в месяц, пенсия – 21 тыс. руб., к концу 2022 г. эти показатели вырастут до 113 и 24 тыс. руб.

"Реальный уровень зарплаты – 82 тыс. руб. в месяц, этот показатель сложился за счёт бюджетников. Уровень безработицы – менее 1 %. Есть 105 вакансий постоянного характера. 355 млн руб. направлено на социальные расходы, это 10 % от бюджета. В районе – 221 житель с ограниченными возможностями, 35 из них – дети. В прошлом году на отдых таких детей выделено 4 млн руб.", - сказал Фишер.

Есть дефицит кадров в здравоохранении – пять врачебных и 10 – в среднем персонале, в том числе фельдшерском. Глава района уверен, что выплата "северных" и "полярных" в полном объёме с первого дня работы позволит привлечь специалистов. В ДШИ – 426 учеников, из них в 2019 г. 180 стали лауреатами различных конкурсов. Работает 17 спортивных сооружений. В 2019 г. район вложил в основной капитал округа 13 млрд руб.

Жилищно-коммунальный комплекс представлен четырьмя предприятиями. Полигоны ТБО отсутствуют, мусор вывозят на свалки. Вскоре в районе появятся площадки для временного его накопления. 20 % жилья признано аварийным. В этом году введут три многоквартирных дома общей площадью 3,2 тыс. "квадратов" – один – в райцентре, два – в селе Толька.

"Круглогодичная транспортная связь – только по воздуху. Пассажирские перевозки осуществляют "Ямал" и "ЮТэйр". Общая протяжённость автодорог – 46 км, из них 18 – с твёрдым покрытием. С декабря по апрель ездить можно по зимникам. На поддержку малого и среднего бизнеса в 2019 г. направлено 3 млн руб.", - сказал Фищер.

Напомним, ранее в окружном парламенте прозвучала информация о развитии Салехарда, Лабытнанги, Приуральского района, Муравленко, Пуровского района, Губкинского, Нового Уренгоя.